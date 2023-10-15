Владимир Путин прокомментировал действия ВС РФ в Авдеевке

Президент России прокомментировал положение дел в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а российские военные сейчас ведут активную оборону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии