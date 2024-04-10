Режиссер и продюсер документальной киноленты «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» Татьяна Борщ заявила, что жители Рима поблагодарили ее за создание киноленты, которая повествует о противостоянии жителей региона с киевским режимом и объясняет истинные причины СВО.