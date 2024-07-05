Постоянное продвижение — Армия РФ прорвалась под Торецком: Карта специальной военной операции на Украине на 5 июля 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни на Торецком направлении армия Российской Федерации демонстрирует активное продвижение к населённому пункту Северное (Кирово).
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