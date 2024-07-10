На крейсере «Адмирал Кузнецов» планировался теракт

Он предотвращен сотрудниками ФСБ В ФСБ сообщили о предотвращении террористического акта на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ в Москве.
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