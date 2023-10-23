Бойца MMA задержали за публичное оправдание терроризма, а российские власти более 800 млн рублей выделят на реконструкцию детских театров: что произошло, пока вы спали Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.