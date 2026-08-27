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Суд над обвиняемыми по делу о терактах 9/11 начнется в июне 2028 года

Суд над обвиняемыми по делу о терактах 9/11 начнется в июне 2028 года

Согласно распоряжению военного судьи, рассматривающего дело, суд над предполагаемым организатором терактов 11 сентября 2001 года и другими обвиняемыми по этому делу должен начаться 5 июня 2028 года, передает 27 августа агентство dpa.

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