Производитель алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году

Российский импортер и производитель алкоголя Ladoga рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в 2025 году, рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар в интервью РБК.
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