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Царьград

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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно не летать над Израилем, Ираком и Ираном

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно не летать над Израилем, Ираком и Ираном

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало свои рекомендации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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