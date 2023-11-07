В Архангельске открыли сквозной пешеходный переход через проспект Троицкий

Теперь горожане смогут продолжать прогулку по бульвару на улице Логинова до Набережной напрямую — не сворачивая на другой переходВ пресс-службе администрации Архангельска уточнили, что на новом переходе перенесли пешеходные ограждения, дорожные знаки и светофоры, а также заменили асфальт, бортики и нанесли новую разметку.
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