В Архангельске открыли сквозной пешеходный переход через проспект Троицкий

Теперь горожане смогут продолжать прогулку по бульвару на улице Логинова до Набережной напрямую — не сворачивая на другой переходВ пресс-службе администрации Архангельска уточнили, что на новом переходе перенесли пешеходные ограждения, дорожные знаки и светофоры, а также заменили асфальт, бортики и нанесли новую разметку.