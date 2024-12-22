В Иране нашли убитым российского гражданина - дальнобойщика

В Иране убит россиянин, уроженец Дагестана, водитель грузового автомобиля. Тело убитого российского дальнобойщика с огнестрельными ранениями найдено 16 декабря в парке близ города Астара в провинции Гилян на севере Исламской Республики Иран, - передает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России в Тегеране.