Телеканал "КРЫМ 24"

89 подписчиков

В симферопольских парках и скверах покрасят 200 лавочек

В симферопольских парках и скверах покрасят 200 лавочек

В парках и скверах крымской столицы начали подготовку к весенне-летнему сезону. Сотрудникам МБУК «Парки столицы» предстоит обновить покрытие у порядка 200 лавочек в городе, сообщает пресс-служба предприятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх