СХ

Сергей Храмов

Раньше волки регулировали численность дворовых собак, инаселение из их шкур делало дохи для поездок на санях в зимнюю стужу, а теперь защитники животных не регулируют количество дворовых собак. Собаки объединяются в стаи ни наносят массовый ущерб в охотхозяйствах уничтожая стаями все живое которое можно съесть. Если на их пути попадется одинокий человек они и на него нападут в лесу. Жевание соплей с брошенными собаками расплачиваемся жинью наших детей, которые были ими загрызены или покалечены. РВСН