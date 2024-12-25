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Собачьи войны: очередное нападение животных на людей в Хабаровском крае

Собачьи войны: очередное нападение животных на людей в Хабаровском крае

Накануне в Хабаровском крае обнаружено тело пенсионерки со следами нападения собак. Вероятно, животные напали на женщину и загрызли ее.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Раньше волки регулировали численность дворовых собак, инаселение из их шкур делало дохи для поездок на санях в зимнюю стужу, а теперь защитники животных не регулируют количество дворовых собак. Собаки объединяются в стаи ни наносят массовый ущерб в охотхозяйствах уничтожая стаями все живое которое можно съесть. Если на их пути попадется одинокий человек они и на него нападут в лесу. Жевание соплей с брошенными собаками расплачиваемся жинью наших детей, которые были ими загрызены или покалечены. РВСН
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