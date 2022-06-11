Юрист Прокофьев: владелец земли может получить штраф за срубленное дерево

Jürgen Held via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев пояснил, в каком случае владелец земли может нарваться на штраф за вырубку ценной породы.