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Юрист Прокофьев: владелец земли может получить штраф за срубленное дерево

Юрист Прокофьев: владелец земли может получить штраф за срубленное дерево

Jürgen Held via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев пояснил, в каком случае владелец земли может нарваться на штраф за вырубку ценной породы.

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