В Петербурге продают часы 1894 года за 13,7 млн рублей

В Петербурге появилось объявление о продаже антикварных настенных часов, выпущенных в 1894 году. Владелец оценил раритет в 13,7 млн рублей и заявил, что предмет был создан в честь немецкого ученого Роберта Коха.
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