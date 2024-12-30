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Регион 29

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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подвёл итоги года в большом интервью

Глава региона дал оценку событиям уходящего года, обозначил перспективы важнейших направлений развития Архангельской области, рассказал о том, в чем совершили прорыв, а где пришлось замедлитьсяГлава региона дал оценку событиям уходящего года, обозначил перспективы важнейших направлений развития Архангельской области, рассказал о том, в чем совершили прорыв, а где пришлось замедлитьсяСмотрите проект «Цыбульский Live» на телеканале «Регион 29».

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