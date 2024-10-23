"Лента.ру": заманивающие в рабство бойцов СВО стали выдавать себя за "Ахмат"

Президент Межрегионального общественного движения "Альтернатива" Вера Грачева рассказала "Ленте.ру", что заманивающие в рабство участников специальной военной операции (СВО) российские преступники стали выдавать себя за бойцов спецназа "Ахмат".
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