В московском районе Солнцево построят школу и детсад

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столичном районе Солнцево девелопер получил два участка для строительства школы и детского сада в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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