В населенном пункте Метелкино в Донецкой Народной Республике сотрудники МВД ДНР обследовали позиции саперов ВСУ в бывшем пансионате «Промышленник» и нашли многочисленные свидетельства использование украинскими силовиками наркотических веществ.
В населенном пункте Метелкино в Донецкой Народной Республике сотрудники МВД ДНР обследовали позиции саперов ВСУ в бывшем пансионате «Промышленник» и нашли многочисленные свидетельства использование украинскими силовиками наркотических веществ.
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