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Сотрудники МВД ДНР обнаружили свидетельства употребления наркотиков саперами ВСУ

Сотрудники МВД ДНР обнаружили свидетельства употребления наркотиков саперами ВСУ

В населенном пункте Метелкино в Донецкой Народной Республике сотрудники МВД ДНР обследовали позиции саперов ВСУ в бывшем пансионате «Промышленник» и нашли многочисленные свидетельства использование украинскими силовиками наркотических веществ.

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