Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

brigadier21 Snytsarienko

Совершенно согласен, пока не повторится ситуация Вьетнама и несколько усиленных средствами ПВО танковых дивизий не протаранят оборону ВСУ на направлении Киева, НАТО укропию не сольёт. А вот когда протаранят и до Киева останется километров так 60, а на захваченный нами плацдарм будут заходить транспортники с десантом, вот тогда - драп будет истинно грандиозным и я бы приготовил авиацию для отстрела всей этой драпающей сволочи.