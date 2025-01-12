Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    При Трампе никаких мировых войн не будет. А элементарный отжим 90-х.Трамп отжимает Гр...
  • Владимир Алтайцев
    Ты  самокриьтичен, хорошо  показал своё  мурло, шавка  США.Трамп отжимает Гр...
  • Владимир Алтайцев
    Что  бы ни  делали  США, это никак  не помощь России, а ей  во вред. Надвигается  Третья  Мировая. Вот что страшно.Трамп отжимает Гр...

Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Виктория Никифорова Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
brigadier21 Snytsarienko
Совершенно согласен, пока не повторится ситуация Вьетнама и несколько усиленных средствами ПВО танковых дивизий не протаранят оборону ВСУ на направлении Киева, НАТО укропию не сольёт. А вот когда протаранят и до Киева останется километров так 60, а на захваченный нами плацдарм будут заходить транспортники с десантом, вот тогда - драп будет истинно грандиозным и я бы приготовил авиацию для отстрела всей этой драпающей сволочи.
Ответить
8 час.
вд
валерий двойнишников
Все так, но силенок и средств катастрофически маловато...
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
И на Востоке у вас тоже друзей нет!  И на Юге нет. На Севере? При(е)балтика?? Так то ж НЕ &quot;друзья&quot;, а шестёрки пиндосовские! Так чито-о, БанедроЖОПия, поздравляем: мы (вы!) приплыли!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх