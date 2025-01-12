© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Виктория Никифорова Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров.
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Совершенно согласен, пока не повторится ситуация Вьетнама и несколько усиленных средствами ПВО танковых дивизий не протаранят оборону ВСУ на направлении Киева, НАТО укропию не сольёт. А вот когда протаранят и до Киева останется километров так 60, а на захваченный нами плацдарм будут заходить транспортники с десантом, вот тогда - драп будет истинно грандиозным и я бы приготовил авиацию для отстрела всей этой драпающей сволочи.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Все так, но силенок и средств катастрофически маловато...
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6 час.
Юрий Золотарев
И на Востоке у вас тоже друзей нет! И на Юге нет. На Севере? При(е)балтика?? Так то ж НЕ "друзья", а шестёрки пиндосовские! Так чито-о, БанедроЖОПия, поздравляем: мы (вы!) приплыли!
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4 час.
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