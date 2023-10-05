Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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История о том, что «Пушкин подарил Гоголю мопса»

История о том, что «Пушкин подарил Гоголю мопса»

Откуда взялась история о том, что «Пушкин подарил Гоголю мопса»? И правдива ли она?  Интернет полон рук Дюрера, подложных Климтов и всякого такого.

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Комментарии
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ВераВерная
Значит никакого мопса. Так и запишем)))
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14 час.
Светлана Митленко
И не говори. И тут пытаются надуть. На простейшем! Или впихнуть, что Гоголь уморил мопса?!
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13 час.
Владимир Алтайцев
спасибо  за статью.
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7 час.

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