Откуда взялась история о том, что «Пушкин подарил Гоголю мопса»? И правдива ли она? Интернет полон рук Дюрера, подложных Климтов и всякого такого.
История о том, что «Пушкин подарил Гоголю мопса»
Комментарии
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ВераВерная
Значит никакого мопса. Так и запишем)))
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14 час.
Светлана Митленко
И не говори. И тут пытаются надуть. На простейшем! Или впихнуть, что Гоголь уморил мопса?!
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13 час.
Владимир Алтайцев
спасибо за статью.
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7 час.
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