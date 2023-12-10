Безумные кошатники — не такой уж и миф? Что думает наука о связи кошек и шизофрении

Ученые решили посмотреть, как наличие кошки в доме коррелирует с расстройствами владельцев Персонаж «Симпсонов» Элеонора Абернати — безумная пожилая женщина, которая всегда появляется в компании множества кошек.
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