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Россиянам объяснили, в чем «подводные камни» банковской карты без имени

Некоторые банки предлагают клиентам дебетовые и кредитные карты, на которых не указано имя. Такие карты не менее удобны для ежедневных покупок, однако стоит помнить об особенностях и ограничениях их использования, рассказала «Прайму» доцент РЭУ им.

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