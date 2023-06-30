Россиянам объяснили, в чем «подводные камни» банковской карты без имени

Некоторые банки предлагают клиентам дебетовые и кредитные карты, на которых не указано имя. Такие карты не менее удобны для ежедневных покупок, однако стоит помнить об особенностях и ограничениях их использования, рассказала «Прайму» доцент РЭУ им.