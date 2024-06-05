Одесса сидит без связи, но радуется с русским радио

Павел Бадаев 4 июня 2024 г., 22:28 Не успели укропатриоты отойти от шока 9 Мая, когда российские хакеры взломали систему спутникового ТВ в Одессе, и оно стало транслировать Парад Победы в Москве, как тут — бац! — вторая смена.