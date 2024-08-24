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Кошкин объяснил, почему США нарастят помощь ВСУ после вторжения в Курскую область

Кошкин объяснил, почему США нарастят помощь ВСУ после вторжения в Курскую область

Вашингтон начал обсуждение корректировки пакетов военной помощи Киеву. И США, и Британии в рамках противостояния России нужно, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому там и была разработана атака ВСУ на Курскую область, считает военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.

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