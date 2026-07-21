Санкции против России в честь Грэма*: любил Украину он, а страдает Америка

Почему якобы сторонники свободного рынка поддерживают пошлины и пренебрегают элементарными экономическими принципами, чтобы помочь Украине? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Американцы потребляют "российскую нефть".
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