Санкции против России в честь Грэма*: любил Украину он, а страдает Америка

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Почему якобы сторонники свободного рынка поддерживают пошлины и пренебрегают элементарными экономическими принципами, чтобы помочь Украине? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Американцы потребляют "российскую нефть".