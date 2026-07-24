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Газета.ру

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Невролог Бутенко: фраза "перерастет" может стоить ребенку здоровья

Невролог Бутенко: фраза "перерастет" может стоить ребенку здоровья

Фраза "перерастет" по отношению к ребенку порой вселяет ложное чувство спокойствия. В детской неврологии многие тревожные признаки – не этап взросления, а сигнал о возможных нарушениях, требующих своевременной диагностики.

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