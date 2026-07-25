Самогон вместо воды в раскаленный мангал: девушка из Рязани получила сильнейшие ожоги на семейном празднике

В Рязани девушка получила серьезные ожоги, перепутав воду с самогоном, используемым для розжига.23-летняя жительница Рязани Соня рассказала tg-каналу Baza о несчастном случае, который произошел во время празднования годовщины отношений с молодым человеком.
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