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Рязанские новости

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Самогон вместо воды в раскаленный мангал: девушка из Рязани получила сильнейшие ожоги на семейном празднике

Самогон вместо воды в раскаленный мангал: девушка из Рязани получила сильнейшие ожоги на семейном празднике

В Рязани девушка получила серьезные ожоги, перепутав воду с самогоном, используемым для розжига.23-летняя жительница Рязани Соня рассказала tg-каналу Baza о несчастном случае, который произошел во время празднования годовщины отношений с молодым человеком.

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