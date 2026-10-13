Ключевым эпизодом выставки в Москве станет письмо Эренбурга Сталину

Историю обращения Ильи Эренбурга к Иосифу Сталину в 1953 году, во время кампании по «делу врачей», представят на выставке Государственного музея истории российской литературы имени Даля.
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