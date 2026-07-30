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Эксперт Авдеев рассказал, можно ли проверить прах родственника при кремации

Эксперт Авдеев рассказал, можно ли проверить прах родственника при кремации

В России родственники могут лично наблюдать за частью процедуры кремации. Об этом 360.ru рассказал член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте по профессиональным квалификациям Антон Авдеев.

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