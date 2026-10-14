Собянин представил прогноз экономического роста Москвы до 2029 года

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 2027 по 2029 годы ожидается рост валового регионального продукта столицы на 1,5–2,5% ежегодно.
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