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Царьград

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Собянин представил прогноз экономического роста Москвы до 2029 года

Собянин представил прогноз экономического роста Москвы до 2029 года

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 2027 по 2029 годы ожидается рост валового регионального продукта столицы на 1,5–2,5% ежегодно.

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