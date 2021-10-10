Мировое обозрение

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Die Zeit (Германия): какую весть шлет Газпром Европейскому союзу

Die Zeit (Германия): какую весть шлет Газпром Европейскому союзу

Россия утверждает, что не имеет к стремительному росту цен на газ никакого отношения. Однако европейские политики, прежде всего Зеленые, но также и депутаты Европарламента обвиняют российский государственный концерн Газпром в том, что тот манипулирует ценами.

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