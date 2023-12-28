Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках традиционной новогодней акции «Елка желаний» дал обещание познакомить 15-летнюю девочку Александру из Москвы с пилотажной группой.
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
Комментарии
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Вячеслав Арефкин
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18 час.
Вячеслав Арефкин
Дурацкая статья и дурацкое желание!!! Больше взрослым дядькам, мужикам ничего не осталось, как встретиться с 15 летней девкой, которая думает уже о мужиках, в прямом смысле!!! А МО больше делать нечего как пиариться и заставлять мужиков выполнять дурацкие желания, каждой дуры!!! Дед МОРОЗ нашелся!!! Лучше пусть об обороне страны думает, чтобы БДК не топили или это дело не МО, а флотских!!!?
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17 час.
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