Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой

Вячеслав Арефкин

Дурацкая статья и дурацкое желание!!! Больше взрослым дядькам, мужикам ничего не осталось, как встретиться с 15 летней девкой, которая думает уже о мужиках, в прямом смысле!!! А МО больше делать нечего как пиариться и заставлять мужиков выполнять дурацкие желания, каждой дуры!!! Дед МОРОЗ нашелся!!! Лучше пусть об обороне страны думает, чтобы БДК не топили или это дело не МО, а флотских!!!?