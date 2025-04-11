Источник рассказал, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Украинские подразделения отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, потому что опасаются окружения, рассказал РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
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