Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине. По его мнению, Зеленский сознательно отдает приказы атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.
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