Россияне против платных дорог: лучше штраф, чем платить за проезд?

Когда на платной трассе установлены шлагбаумы, то избежать оплаты за проезд довольно проблематично. Другое дело, когда на «свежих» дорогах типа ЦКАД или М-12 никаких шлагбаумов нет, а проезд фиксирует электроника.
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