Незнакомые бумажные цветы расцвели на улице Кутателадзе в Новосибирске

Новосибирские биологи заметили поляну цветов, которые вызвали дискуссии. С помощью известного ботаника, доктора наук Лауры Киприяновой удалось выяснить, что в дальнем конце улицы Кутателадзе расцвел белокопытник.
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