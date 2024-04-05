Зарплаты россиян могут вырасти вдвое вслед за инфляцией: Госдума готовит законопроект

Государственная дума намерена кардинально изменить подход к индексации заработных плат в России. Депутаты подготовили законопроект, обязывающий работодателей повышать зарплаты работникам не менее чем на два процента выше уровня инфляции, фиксируемого Росстатом по итогам года.
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