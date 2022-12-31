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Массимо Каррера: «Верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Переход в Азию не пойдет на пользу»

Массимо Каррера: «Верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Переход в Азию не пойдет на пользу»

Массимо Каррера оценил решение РФС создать рабочую группу по вопросу перехода в АФК. «Я считаю, что РФС принял верное решение — это дает надежду, что вопрос скоро решится.

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