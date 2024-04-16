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За рулем

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    а своего производителя кто то собирается защищать ???🤔Эти бренды из КНР...
  • Федор Листьев
    Лучше мая подожду. Да и то что Citroen позиционирует как среднеразмерный, у китайцев почему-то полноразмерный. И езди...Новая «народная» ...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ ...!!!!Ни на что не годя...

Эти автомобили чаще всего попадают в аварии в Москве

Эти автомобили чаще всего попадают в аварии в Москве

Тинькофф Страхование совместно с социальным проектом «Помощь на дорогах» и аналитическим проектом Tinkoff Data проанализировали статистику обращений автомобилистов и определили самые «опасные» места в Москве и модели машин, которые чаще всего попадали в ДТП с начала года.

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