Эти автомобили чаще всего попадают в аварии в Москве

Тинькофф Страхование совместно с социальным проектом «Помощь на дорогах» и аналитическим проектом Tinkoff Data проанализировали статистику обращений автомобилистов и определили самые «опасные» места в Москве и модели машин, которые чаще всего попадали в ДТП с начала года.