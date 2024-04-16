Эти автомобили чаще всего попадают в аварии в Москве

Тинькофф Страхование совместно с социальным проектом «Помощь на дорогах» и аналитическим проектом Tinkoff Data проанализировали статистику обращений автомобилистов и определили самые «опасные» места в Москве и модели машин, которые чаще всего попадали в ДТП с начала года.
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