Сотрудница "Зенита" назвала бойцов "Эспаньола" на СВО "фашистами" Сотрудница "Зенита" и РФС, Мария Александровна Измайлова, выдала: Для тех, кто не слышал, суть вопроса следующая.
Со спонсорами Зенита надо провести беседу ...
Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
О чем с ней разговаривать, уволить, судить, отправить на севера добывать газ и уголь
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18 час.
Владимир Кудряшов
ТВАРЬ
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18 час.
ninikooo Митусова
Эту чуму уволить с волчьим билетом и пусть варежки шьет для рабочих.
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18 час.
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