Более 25 тонн гуманитарной помощи отправили из Иркутска в зону СВО

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Иркутска в зону проведения спецоперации. Сбор организовали общественная организация ветеранов «Специальной военной операции», администрация Иркутска и благотворительный фонд «Любимый город», сообщает администрация города.
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