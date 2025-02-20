Россия никогда не ставила задачу бить по мирному украинскому населению. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный летчик России генерал Владимир Попов, отвечая на вопрос, почему до сих пор в Киеве стоят целыми центры принятия решений.