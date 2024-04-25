Останки собаки направлены на экспертизу.В Приморье мужчина зарубил собаку топором на глазах у детей. В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что житель Находки сначала выкинул своего пса, который прибился к стае бездомных, а затем приманил его к себе и зарубил топором на глазах у школьников.