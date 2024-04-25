Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Надо разбираться с теми, КТО ЭТО ДЕЛАЕТ НАМЕРЕННО. С ТЕМИ, КОМУ ВСЁ РАВНО, ЧТО БУДЕТ С РОССИЕЙ...Патрушев указал н...
  • АндрейБорков
    "ЕС пойдёт к "объ...
  • Betahon
    Судя по настрою следствия и политической воле руководства таких "клеток" может быть целый этаж в Лефортово...Замминистра в "кл...

В Приморье мужчина зарубил собаку топором на глазах у детей

В Приморье мужчина зарубил собаку топором на глазах у детей

Останки собаки направлены на экспертизу.В Приморье мужчина зарубил собаку топором на глазах у детей. В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что житель Находки сначала выкинул своего пса, который прибился к стае бездомных, а затем приманил его к себе и зарубил топором на глазах у школьников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Когда это кончится?Это безумие хреноносов?
Ответить
15 час.
Eduard
Ему козлу 57 летнему самому в Ад пора!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх