Гагин: Киев приготовил Покровск к сдаче

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что украинская сторона вывезла из Покровска, расположенного в ДНР, все службы оперативного реагирования, архивные материалы, а также руководство Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии