Гагин: Киев приготовил Покровск к сдаче

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что украинская сторона вывезла из Покровска, расположенного в ДНР, все службы оперативного реагирования, архивные материалы, а также руководство Вооруженных сил Украины.