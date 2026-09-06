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Сергей Астахов раскрыл детали нападения на жену: «Ее ранили, а подруга погибла»

Сергей Астахов раскрыл детали нападения на жену: «Ее ранили, а подруга погибла»

Сергей Астахов вспомнил, из-за чего решил перевезти вторую жену Вику и дочь Машу в Москву. Оказалось, что женщина едва не погибла в ВоронежеСергей Астахов вспомнил, из-за чего решил перевезти вторую жену Вику и дочь Машу в Москву.

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