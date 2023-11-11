В Бугульминском районе по нацпроекту отремонтировали участок дороги

В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Бугульма – Лениногорск протяженностью 3,4 км. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на отрезке от 0+000 по 3+434 км в Бугульминском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.