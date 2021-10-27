Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничествах, от которых в Рязани пострадали четыре пенсионерки

Ранее в полицию обратились четыре жительницы города Рязани в возрасте от 72 до 82 лет. Пенсионерки сообщили, что пострадали от рук мошенников.
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