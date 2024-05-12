В Россию предлагают привезти народный японский хэтчбек дешевле Lada Vesta

С легализацией параллельного импорта в Россию хлынул поток автомобилей из Японии, но впоследствии их количество значительно сократилось из-за ограничений со стороны «Страны восходящего солнца» на экспорт своих машин в РФ.
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