Китай ужесточает ограничения на поездки для своих граждан

Китай ввел ряд масштабных новых правил, ограничивающих въезд и выезд из страны, что позволит правительству еще больше контролировать своих граждан.
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