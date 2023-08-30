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Доктор Мясников призвал питаться здоровой пищей, чтобы укрепить иммунитет

Доктор Мясников призвал питаться здоровой пищей, чтобы укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал, что в первую очередь для повышения устойчивости организма к болезням нужно питаться здоровой пищей и отказаться от употребления фастфуда.

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