Доктор Мясников призвал питаться здоровой пищей, чтобы укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал, что в первую очередь для повышения устойчивости организма к болезням нужно питаться здоровой пищей и отказаться от употребления фастфуда.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал, что в первую очередь для повышения устойчивости организма к болезням нужно питаться здоровой пищей и отказаться от употребления фастфуда.
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